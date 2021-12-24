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Итоги года 2021

экспертный конкурс
лучшей рекламы в России

Всего голосов
82274
Специалистов
рекламной индустрии

«Итоги года — 2021»: лучшие проекты в брендинге

Читатели Sostav и эксперты индустрии выбрали лучший дизайн упаковки и фирменный стиль года

22 ноября стартовал спецпроект «Итоги года — 2021» — в рамках него читатели Sostav и эксперты индустрии выбрали лучшую рекламу в России. Голосование традиционно проходило в несколько этапов и завершилось 20 декабря. Сегодня мы представляем победителей номинации «Брендинг».

Лучшие брендинговые кейсы традиционно определили эксперты — на странице с результатами конкурса можно увидеть количество баллов, которые отдали лидеры индустрии представленным кейсам в шорт-листе.

Как и у лауреатов других номинаций, итоговые баллы скрыты только у обладателей призовых мест. Кто из финалистов конкурса лучшей российской рекламы 2021 года получил золото, серебро и бронзу за дизайн упаковки или разработку айдентики, станет известно на церемонии вручения премии «Большая рыба» в феврале 2022 года.

Sostav представляет главных претендентов на награды по результатам голосования в спецпроекте «Итоги года — 2021»:

Blanc Bleu

Клиент: Ocard Group
Агентство: Depot

Перезапуск «билайна»

Клиент: «Билайн»
Агентство: Contrapunto , Contrast Foundry

Айдентика МТС Live

Клиент: МТС Live
Агентство: UtterDesign

С итоговыми позициями остальных финалистов номинации по результатам экспертного голосования можно ознакомиться по ссылке ниже.

Таким образом, читатели Sostav и эксперты индустрии в 16 раз выбрали лучшую российскую рекламу — за это звание в 2021 году боролись более 700 кейсов в семи номинациях. Голосование проходило в несколько этапов и длилось почти месяц — за конкурсантов пользователи отдали 82 274 голоса. Поздравляем всех номинантов конкурса лучшей рекламы в России «Итоги года — 2021»!

Распределение призовых мест среди победителей номинаций «Ролики», Digital, «Кампании», «Социальная реклама», BTL, «Принт/Аутдор» и «Брендинг» станет известно в феврале 2022 года на вручении экспертной премии «Большая рыба».

До встречи на церемонии в наступающем 2022 году! А пока предлагаем вспомнить, как прошло награждение лучшей рекламы 2020 года на «Большой рыбе 2021».

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