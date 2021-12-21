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Итоги года 2021

экспертный конкурс
лучшей рекламы в России

Всего голосов
82274
Специалистов
рекламной индустрии

«Итоги года — 2021»: лучшие digital-проекты

Читатели Sostav и эксперты индустрии выбрали онлайн-кейсы этого года

22 ноября стартовал конкурс «Итоги года — 2021», в рамках которого читатели Sostav и эксперты индустрии выбирали лучшую рекламу в России. Голосование традиционно проходило в несколько этапов и завершилось 20 декабря.

Первым этапом спецпроекта стало народное онлайн-голосование — в этом году пользователи отдали за 700 кейсов 82 274 голоса. Окончательные шорт-листы в каждой номинации определил Попечительский совет, в который вошли яркие представители рекламы и маркетинга в России. Они добавили в список финалистов конкурса номинантов, не набравших достаточное количество голосов читателей, но при этом достойных продолжить борьбу за звание лучшей рекламы года.

Победителей среди номинантов из шорт-листов определили эксперты — более сотни лидеров рекламного рынка. Выбор жюри является открытым — на странице с результатами конкурса можно увидеть механику третьего этапа голосования за каждую работу из списка финалистов.

Итоговые баллы скрыты только у троих лауреатов номинации для сохранения интриги конкурса. Как распределились призовые места лучшей российской рекламы в 2021 году, будет объявлено на церемонии вручения премии «Большая рыба», которая пройдет в феврале.

Sostav представляет лучшие диджитал-кейсы от российских брендов и агентств:

«ПОМОЩЬ»

Клиент: «ПОМОЩЬ», Перекрёсток
Агентство: Wunderman Thompson Moscow

Вечный digital-памятник погибшим врачам в борьбе с COVID-19

Клиент: благотворительный фонд «Вблагодарность»
Агентства: emg , Re:evolution
Продакшн: Park Production

Заглушка на ikea.ru

Клиент: IKEA в России
Агентство: Instinct

С итоговыми позициями остальных финалистов номинации по результатам экспертного голосования можно ознакомиться по ссылке ниже.

Поздравляем всех номинантов конкурса лучшей рекламы в России «Итоги года — 2021»! В этом сезоне бренды и агентства запускали интерактивные лендинги и ASMR-шоу, создавали виртуальных инфлюенсеров, снимали TikTok-сериалы, а также разрабатывали аудиоквесты и открывали киберспа. Обладатели золота, серебра и бронзы будут озвучены на церемонии вручения премии «Большая рыба» в феврале 2022 года.

Завтра станут известны лауреаты номинаций «Кампании» и «Социальная реклама» — следите за новостями на Sostav.

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