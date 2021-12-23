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Итоги года 2021

экспертный конкурс
лучшей рекламы в России

Всего голосов
82274
Специалистов
рекламной индустрии

«Итоги года — 2021»: лучшие BTL-проекты

Читатели Sostav и эксперты индустрии выбрали лучшую рекламу года

22 ноября стартовал спецпроект «Итоги года — 2021» — в рамках него читатели Sostav и эксперты индустрии выбрали лучшую рекламу в России. Голосование традиционно проходило в несколько этапов и завершилось 20 декабря. Сегодня Sostav представляет лауреатов номинации BTL.

Победителей номинации определили эксперты — на странице с результатами конкурса можно увидеть количество баллов, которые отдали лидеры индустрии BTL-кейсам из шорт-листа.

Итоговые баллы скрыты только у троих лауреатов номинации для сохранения интриги конкурса. Как распределились призовые места лучшей российской рекламы в 2021 году, будет объявлено на церемонии вручения премии «Большая рыба», которая пройдет в феврале.

Дроп

Клиент: «СберСпасибо»
Агентства: Balagan (BLGN), PRT Edelman Affiliate

В рамках проекта «Дроп» весной в Москве появились брендированные вендинговые автоматы от «СберСпасибо» — внутри аппаратов были размещены боксы с уникальным набором арт-объектов, которые стали желанными айтемами для любителей современного искусства.

Своё всегда вкуснее

Клиент: McDonald’s в России
Агентство: Leo Burnett Moscow, Digitas Moscow, Starcom (входят в Publicis Groupe Russia )

McDonald’s в России в конце сентября запустил новую коммуникационную платформу «Своё всегда вкуснее» — в рамках кампании креаторы запустили несколько активаций.

Например, была разработана лимитированная коллекция горшков из матовой керамики, которые напоминают этот «аграрный девайс» из предприятий сети. Дроп со стаканчиками и семенами разлетелся по инфлюенсерам, а подписчики аккаунта бренда в Instagram узнали о возможности его выиграть.

Терпеть нельзя учиться

Клиент: Domestos
Агентство: «Красная строка»

Domestos запустил конкурс на худший школьный туалет. В период с 16 марта по 28 мая 2021 года посетители сайта проекта могли оставить заявку на ремонт школьных санузлов в рамках акции «Терпеть нельзя учиться»

С итоговыми позициями остальных финалистов номинации по результатам экспертного голосования можно ознакомиться по ссылке ниже.

Поздравляем всех номинантов конкурса лучшей рекламы в России «Итоги года — 2021»!

Сегодня станет известно, как распределились голоса экспертов в номинации «Принт / Аутдор». Ранее Sostav представил главных претендентов на звание лучшей российской рекламы 2021 года в категориях «Ролики», Digital, «Кампании» и «Социальная реклама». Обладатели золота, серебра и бронзы будут озвучены на церемонии вручения премии «Большая рыба» в феврале 2022 года.

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