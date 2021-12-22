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Итоги года 2021

экспертный конкурс
лучшей рекламы в России

Всего голосов
82274
Специалистов
рекламной индустрии

«Итоги года — 2021»: лучшие рекламные кампании

Читатели Sostav и эксперты индустрии выбрали коммуникационные кейсы года

22 ноября стартовал спецпроект «Итоги года — 2021» — в рамках него читатели Sostav и эксперты индустрии выбрали лучшую рекламу в России. Сегодня Sostav объявляет лауреатов номинации «Кампании».

Победителей номинации определили эксперты — на странице с результатами конкурса можно увидеть, как более сотни лидеров индустрии выбрали лучшую рекламную кампанию 2021 года.

Итоговые баллы скрыты только у троих лауреатов номинации для сохранения интриги конкурса. Как распределились призовые места лучшей российской рекламы в 2021 году, будет объявлено на церемонии вручения премии «Большая рыба», которая пройдет в феврале.

Sostav представляет лучшие рекламные кампании 2021 года:

Вкусовые сосочки

Клиент: «Чистая Линия»
Агентство: Contrapunto
Продакшн: Park production
Анимация: Synticate.team

В начале 2021 года бренд мороженого «Чистая Линия» поставил перед собой амбициозную цель — завоевать новую аудиторию зимой, в самый непростой сезон для товарной категории. Имиджевые видео показывают, как рецепторы управляют нашими желаниями — как только в поле зрения героини рекламы оказывается лакомство бренда, они делают все, чтобы привлечь ее внимание.

В продолжении кампании были разработаны три ролика, которые построены на преимуществах каждого из сортов мороженого.

Примеры наружной рекламы:

Семён Слепаков одним пальцем показал преимущества мобильного и интернет-банка

Кейс: Услуги для бизнеса ВТБ
Клиент: ВТБ
Агентство: VMLY&R
Продакшн: WRAP

Основная идея проекта — показать предпринимателям, что теперь оформить продукты и сервисы в ВТБ можно полностью дистанционно. В основу сюжета ТВ-ролика легла ранее заявленная креативная концепция «Помогаем делом». Ключевым лицом кампании снова стал актёр, продюсер, автор-исполнитель песен Семён Слепаков.

Одновременно с запуском рекламной кампании на ТВ в интернете стартовала премьера авторской песни Семёна Слепакова.

Рекламная кампания была запущена 20 сентября во всех охватных каналах коммуникаций: ТВ, интернет, радио.

Есть вещи важнее вещей

Клиент: IKEA в России
Агентство: Instinct

IKEA запустила движение Homepositive о позитивном отношении к дому. Первым шагом на пути к Homepositive стала новая маркетинговая кампания «Есть вещи важнее вещей». В рамках кампании Ikea выпустила ролик о переоценке ценностей и важности отношений между людьми, который снял режиссер Илья Найшуллер под ремикс песни «Somebody to Love».

30 августа, в день запуска кампании, IKEA в России изменила главную страницу своего сайта. Вместо привычных товаров на ней появились самые важные для каждого дома вещи: любовь, нежность, понимание. Также в этот день компания запустила специальную страницу Homepositive, где в течение всего года появлялись материалы, которые «помогут позитивно относиться к своему пространству и ценить разные, даже неидеальные моменты жизни дома».

С итоговыми позициями остальных финалистов номинации по результатам экспертного голосования можно ознакомиться по ссылке ниже.

Поздравляем всех номинантов конкурса лучшей рекламы в России «Итоги года — 2021»!

Также сегодня мы расскажем, как распределились голоса экспертов в номинации «Социальная реклама» — следите за новостями на Sostav.

Вчера стали известны лучшие рекламные ролики и диджитал-проекты в России в 2021 году. Обладатели золота, серебра и бронзы будут озвучены на церемонии вручения премии «Большая рыба» в феврале 2022 года.

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