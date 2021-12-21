«Итоги года — 2021»: лучшие рекламные ролики Читатели Sostav и эксперты индустрии выбрали видеокейсы этого года

22 ноября стартовал конкурс «Итоги года — 2021», в рамках которого читатели Sostav и эксперты индустрии выбирали лучшую рекламу в России. Голосование традиционно проходило в несколько этапов и завершилось 20 декабря. Сегодня Sostav объявляет лауреатов номинации «Ролики» и Digital.

Первым этапом спецпроекта стало народное онлайн-голосование — в этом году пользователи отдали за 700 кейсов 82 274 голоса. Окончательные шорт-листы в каждой номинации определил Попечительский совет, в который вошли яркие представители рекламы и маркетинга в России. Они добавили в список финалистов конкурса номинантов, не набравших достаточное количество голосов читателей, но при этом достойных продолжить борьбу за звание лучшей рекламы года.

Победителей среди номинантов из шорт-листов определили эксперты — более сотни лидеров рекламного рынка. Выбор жюри является открытым — на странице с результатами конкурса можно увидеть механику третьего этапа голосования за каждую работу из списка финалистов.

Итоговые баллы скрыты только у троих лауреатов номинации для сохранения интриги конкурса. Как распределились призовые места лучшей российской рекламы в 2021 году, будет объявлено на церемонии вручения премии «Большая рыба», которая пройдет в феврале.

Клиент: Gucci, GQ Russia

Продакшн: Чикен Карри

Клиент: МТС

Агентство: BBDO Moscow

Продакшн: Bazelevs

Клиент: IKEA в России

Агентство: Instinct

Продакшн: Alfafilm

С итоговыми позициями остальных финалистов конкурса по результатам экспертного голосования можно ознакомиться по ссылке ниже.

Поздравляем всех номинантов конкурса лучшей рекламы в России «Итоги года — 2021»! В этом сезоне индустрия восстанавливалась после тяжёлых последствий и ограничений 2020-го года — бренды и агентства представляли вдохновляющие кейсы с оптимистичными месседжами, использовали в работах технологии AR, 3D и дипфейки, а также задавали новые креативные тренды. Обладатели золота, серебра и бронзы будут озвучены на вручении премии «Большая рыба» в феврале 2022 года.

Также сегодня мы расскажем, как распределились голоса экспертов в категории Digital — следите за новостями на Sostav.