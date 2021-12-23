«Итоги года — 2021»: лучшая принт/аутдор-реклама

22 ноября стартовал спецпроект «Итоги года — 2021» — в рамках него читатели Sostav и эксперты индустрии выбрали лучшую рекламу в России. Голосование традиционно проходило в несколько этапов и завершилось 20 декабря. Пришло время объявить финалистов номинации «Принт/Аутдор».
Победителей определили эксперты — на странице с результатами конкурса можно увидеть баллы, которые отдали лидеры индустрии за кейсы финалистов номинации.
Итоговые баллы скрыты только у троих лауреатов номинации для сохранения интриги конкурса. Как распределились призовые места лучших кейсов 2021 года в России в номинации «Принт/Аутдор», будет объявлено на церемонии вручения премии «Большая рыба», которая пройдет в феврале.
Клиент: Университет ЛЭТИ (Санкт-Петербург)
Агентство: Decembrist
Продакшн: Cooldown
Перед командой Cooldown production и Decembrist agency стояла задача соединить и выразить лучшие качества Санкт-Петербурга и университа ЛЭТИ. Современные технологии и тенденции, культура, архитектура, дизайн, а главное морской ветер, все это превратилось в арт-объект — скульптуру, которая превращает воздушные потоки в музыку, с помощью нейронной сети, искусственного интеллекта и генерации музыкальных семплов.
Также ещё одним элементом статуи является вынесенная камера, картинку с которой можно увидеть на сайте проекта в любой момент.
Загляни в будущее с цифровой экосистемой МТС
Клиент: МТС
Агентство: Mosaic
МТС запустил проект, в рамках которого современные технологии дополнили пользовательский опыт взаимодействия с привычным форматом наружной рекламы. В промо был интегрирован инструмент Web AR — чтобы «заглянуть в будущее» достаточно навести камеру смартфона на QR-код с баннеров бренда.
В отличие от обычных AR-механик в промо, интерактивный опыт от МТС сравним с полным VR-погружением, считают креаторы. Сделав шаг в открывшийся портал, пользователь переносится в новый мир, где сможет «пройтись» по улице будущего с огромными голограммами, дронами, футуристичными автомобилями и, конечно, с новыми продуктами и сервисами экосистемы.
Это МакКомбо Насти Ивлеевой и Дани Милохина, но съешь его ты
Клиент: McDonald’s Россия
Агентство: Leo Burnett Moscow (креатив), Digitas Moscow (digital), Starcom (медиа) — входят в Publicis Groupe Russia, «Рубикон» (права и селебрити)
McDonald’s в России объявил о запуске серии МакКомбо, состав которой определят инфлюенсеры и селебрити — первыми героями кампании стали Настя Ивлеева и Даня Милохин. Как отметили креаторы, активация призвана показать пользователям, что их кумиры тоже являются поклонниками блюд бренда.
С итоговыми позициями остальных финалистов номинации по результатам экспертного голосования можно ознакомиться по ссылке ниже.
Поздравляем всех номинантов конкурса лучшей рекламы в России «Итоги года — 2021»! Обладатели золота, серебра и бронзы спецпроекты станут известны на церемонии вручения премии «Большая рыба» в феврале 2022 года.
Ранее Sostav представил лучшую социальную рекламу, проморолики, кампании, диджитал-кейсы и BTL-проекты. Завтра будут объявлены победители номинации «Брендинг».