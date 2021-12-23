«Итоги года — 2021»: лучшая принт/аутдор-реклама Читатели Sostav и эксперты индустрии выбрали лучшую наружную рекламу года

22 ноября стартовал спецпроект «Итоги года — 2021» — в рамках него читатели Sostav и эксперты индустрии выбрали лучшую рекламу в России. Голосование традиционно проходило в несколько этапов и завершилось 20 декабря. Пришло время объявить финалистов номинации «Принт/Аутдор».

Победителей определили эксперты — на странице с результатами конкурса можно увидеть баллы, которые отдали лидеры индустрии за кейсы финалистов номинации.

Итоговые баллы скрыты только у троих лауреатов номинации для сохранения интриги конкурса. Как распределились призовые места лучших кейсов 2021 года в России в номинации «Принт/Аутдор», будет объявлено на церемонии вручения премии «Большая рыба», которая пройдет в феврале.

ЛЭТИ БИТ

Клиент: Университет ЛЭТИ (Санкт-Петербург)

Агентство: Decembrist

Продакшн: Cooldown

Перед командой Cooldown production и Decembrist agency стояла задача соединить и выразить лучшие качества Санкт-Петербурга и университа ЛЭТИ. Современные технологии и тенденции, культура, архитектура, дизайн, а главное морской ветер, все это превратилось в арт-объект — скульптуру, которая превращает воздушные потоки в музыку, с помощью нейронной сети, искусственного интеллекта и генерации музыкальных семплов.

Также ещё одним элементом статуи является вынесенная камера, картинку с которой можно увидеть на сайте проекта в любой момент.

Клиент: МТС

Агентство: Mosaic

МТС запустил проект, в рамках которого современные технологии дополнили пользовательский опыт взаимодействия с привычным форматом наружной рекламы. В промо был интегрирован инструмент Web AR — чтобы «заглянуть в будущее» достаточно навести камеру смартфона на QR-код с баннеров бренда.

В отличие от обычных AR-механик в промо, интерактивный опыт от МТС сравним с полным VR-погружением, считают креаторы. Сделав шаг в открывшийся портал, пользователь переносится в новый мир, где сможет «пройтись» по улице будущего с огромными голограммами, дронами, футуристичными автомобилями и, конечно, с новыми продуктами и сервисами экосистемы.

Клиент: McDonald’s Россия

Агентство: Leo Burnett Moscow (креатив), Digitas Moscow (digital), Starcom (медиа) — входят в Publicis Groupe Russia, «Рубикон» (права и селебрити)

McDonald’s в России объявил о запуске серии МакКомбо, состав которой определят инфлюенсеры и селебрити — первыми героями кампании стали Настя Ивлеева и Даня Милохин. Как отметили креаторы, активация призвана показать пользователям, что их кумиры тоже являются поклонниками блюд бренда.

С итоговыми позициями остальных финалистов номинации по результатам экспертного голосования можно ознакомиться по ссылке ниже.

Поздравляем всех номинантов конкурса лучшей рекламы в России «Итоги года — 2021»! Обладатели золота, серебра и бронзы спецпроекты станут известны на церемонии вручения премии «Большая рыба» в феврале 2022 года.

Ранее Sostav представил лучшую социальную рекламу, проморолики, кампании, диджитал-кейсы и BTL-проекты. Завтра будут объявлены победители номинации «Брендинг».