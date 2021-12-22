«Итоги года — 2021»: лучшая социальная реклама Читатели Sostav и эксперты индустрии выбрали лучшие благотворительные активации и кейсы общественной значимости

22 ноября стартовал конкурс «Итоги года — 2021», в рамках которого читатели Sostav и эксперты индустрии выбирали лучшую рекламу в России. Голосование традиционно проходило в несколько этапов и завершилось 20 декабря.

Лучшую социальную рекламу 2021 года в финальном этапе голосования выбрали эксперты — на странице с результатами конкурса можно увидеть баллы, которые отдали лидеры индустрии за кейсы из шорт-листов.

Итоговые баллы скрыты только у троих лауреатов номинации для сохранения интриги конкурса. Как распределились призовые места лучшей социальной рекламы 2021 года в России, будет объявлено на церемонии вручения премии «Большая рыба», которая пройдет в феврале.

Клиент: Nike, «Моторика»

Агентство: Redkeds

Продакшн: Fresh Film

Героями ролика стали «моториканцы» — дети с протезами рук, которые продолжают заниматься спортом. Например, вместе с другими ребятами они играют в футбол на базе Академии ФК «Спартак» и занимаются йогой, показывают трюки на скейтборде и разучивают новые танцевальные движения, выигрывают в шахматы и ставят личные рекорды в плавании.

Клиенты: Janssen (фармацевтическое подразделение Johnson&Johnson), Sephora, холдинг Independent Media, «Национальная Медиа Группа», «Фонд развития межсекторного социального партнерства»

Агентство: Grayling Russia

В России запустился проект «Химия была, но мы расстались» — благотворительная digital-активация, посвященная женщинам с онкологическими заболеваниями. Кампания направлена на дестигматизацию рака, а также призвана разрушить ложные стереотипы и страхи в отношении людей с данным диагнозом.

В её рамках был разработан специальный лендинг «Моя фототерапия», где женщины, перенесшие рак или проходящие онкологическое лечение, могли поделиться своими историями.

Клиент: «Лиза Алерт»

Агентство: Articul Media

В рамках активации дизайнеры «переодевали» пропавших людей на фотографиях, чтобы они лучше соответствовали ориентировкам — это повышает шансы найти человека.

С итоговыми позициями остальных финалистов номинации по результатам экспертного голосования можно ознакомиться по ссылке ниже.

Поздравляем всех номинантов конкурса лучшей рекламы в России «Итоги года — 2021»! В этом сезоне бренды и агентства продолжили благодарить врачей за их труд в борьбе с COVID-19, регулярно напоминали о важности вакцинации от этого вируса, а также снимали клип в поддержку ЛГБТ-сообщества и запускали экочеллендж по отказу от пластиковых пакетов.

Ранее Sostav объявил лучшие рекламные ролики и кампании, а также диджитал-проекты 2021 года. Обладатели золота, серебра и бронзы будут озвучены на церемонии вручения премии «Большая рыба» в феврале 2022 года.

Завтра станут известны лауреаты номинаций BTL и «Принт / Аутдор» — подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить анонс.