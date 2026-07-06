Инвестиции в коммерческую недвижимость Москвы упали на 30%

В первом полугодии 2026 года объем инвестиций в коммерческую недвижимость Москвы и Подмосковья снизился на 30% год к году и составил около 100,5 млрд руб., сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Bright Rich | CORFAC International.

По данным IBC Real Estate, объем вложений в коммерческую недвижимость Москвы и Подмосковья за шесть месяцев текущего года уменьшился на 53% год к году, до 120 млрд руб. Это минимальное значение с 2022 года. В Nikoliers говорят о снижении показателя на 44% год к году, до 170 млрд руб.

Наиболее резкое снижение зафиксировано в офисном и складском сегментах — на 76% и 66% соответственно. Эксперты объясняют это высокой ключевой ставкой, которая ограничивает доступ к заемному финансированию, а также нехваткой качественных объектов с привлекательной доходностью.

Сдерживающим фактором также стал дефицит предложения: на рынке мало активов, соответствующих требованиям инвесторов, что тормозит заключение сделок. В результате основная часть инвестиций приходится на отдельные крупные покупки, включая приобретение офисов под штаб-квартиры компаний.

При этом торговая недвижимость показала рост вложений, однако аналитики связывают это не с устойчивым спросом, а с единичными крупными сделками. Прогнозируется, что по итогам 2026 года объем инвестиций может составить 550−600 млрд руб., что ниже уровня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «ВИМ сбережения» ведет переговоры о покупке делового квартала «Поклонка плейс» на западе Москвы.