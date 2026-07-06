Экс-структура ВТБ купит бизнес-квартал «Поклонка плейс»

Фонд под управлением компании «ВИМ сбережения» (ранее «ВТБ капитал пенсионный резерв») ведет переговоры о покупке делового квартала «Поклонка плейс» на западе Москвы. Сделка находится на завершающей стадии и может быть закрыта уже в середине июля, сообщают «Ведомости».

Бизнес-квартал общей площадью 143 тыс. м2 был построен в 2014 году и практически полностью заполнен арендаторами. Среди крупнейших резидентов — структуры Сбербанка, а также Manufaqtury, «Снежная королева» и «Спецвмтех».

Актив планируется включить в закрытый паевой инвестиционный фонд, паи которого предложат квалифицированным инвесторам. Стоимость объекта эксперты оценивают примерно в 20 млрд руб.

Эксперты называют «Поклонка плейс» привлекательным объектом благодаря удачному расположению, высокой заполняемости и потенциалу роста арендных ставок. Вместе с тем в долгосрочной перспективе конкуренция может усилиться из-за ввода новых офисных проектов в Москве.

Для «ВИМ сбережений» эта сделка станет продолжением стратегии по наращиванию портфеля коммерческой недвижимости. За последний год компания уже приобрела несколько крупных офисных и складских объектов, а инвестиции в недвижимость через закрытые паевые фонды продолжают активно расти.

В мае структура производителя лапши «Доширак» ООО «Доширак си джи» приобрела бизнес-центр «Дом Парк культуры» на Зубовском бульваре в Москве.