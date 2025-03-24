«Инсайт Люди» подвели итоги работы и поделились планами на год

За четыре года работы продюсерский центр, объединяющий в России сеть региональных блогерских студий, и агентство полного цикла заняли одни из лидирующих позиций на рынке инфлюенс-маркетинга. Сегодня компания «Инсайт Люди», входящая с ноября 2023 года в «Газпром-Медиа Холдинг», сотрудничает и объединяет инфлюенсеров из всех 89 регионов страны. Резидентами агентства выступают более 2,5 тыс. блогеров, актеров, музыкантов, которые ежедневно создают контент.

Ежегодно резиденты продюсерского центра публикуют свыше 4 млн единиц контента. За время работы «Инсайт Люди» реализовали множество крупных проектов как регионального, так и федерального масштаба. Подробностями заместитель коммерческого директора компании Сергей Пономарев поделился в интервью Sostav.

Какие стратегические цели компания ставит перед собой на ближайший год?

Мы стремимся к активному росту по всем направлениям агентства. Перед нами сейчас стоят задачи по развитию портфеля нашего медиа-актива блогеров, разработке систем автоматизации и собственных инструментов для анализа эффективности блогеров и рекламных кампаний с их участием. Также мы планируем наращивание клиентской базы крупных рекламодателей и выход на зарубежные рынки, например, в страны БРИКС.

Какие продукты вы будете развивать?

Сейчас рынок очень динамичен, и мы подстраиваемся под его изменения. Например, несмотря на низкую сезонность января, с прошлого года наблюдается рост интереса к рекламе у блогеров и микроблогеров. В этом году мы прогнозируем рост сегмента инфлюенсеров.

Наша компания, как и многие другие, активно экспериментирует с использованием искусственного интеллекта, который помогает нам в разработке креативных решений и принятии обоснованных решений при подготовке тендеров.

Мы также планируем продолжить активное развитие нашего продюсерского центра и расширение портфеля продуктов, включая event-направление, SMM, специальные проекты в диджитал и офлайн, а также креатив и видеопродакшен. Особое внимание мы уделим реализации задач в формате 360° градусов, что позволит нам предлагать комплексные решения для наших клиентов.

Какие новые партнерства вы планируете заключить в 2025 году?

Наша команда активно изучает рынок и потенциальных партнеров. Приоткрою завесу тайны: сейчас мы ведем переговоры по нескольким направлениям, но пока не можем раскрыть все детали. Уверены, что новые сотрудничества помогут нам расширить возможности компании и предложить клиентам еще больше услуг.

Какие задачи вы решаете как рекламное агентство?

В этом году мы усилили креативную команду. Недавно у нашей компании был весьма необычный клиент — оператор газификации. Задача заключалась в том, чтобы привлечь пользователей на сайт заказчика, где они могли узнать, включен ли их участок в программу догазификации, и тут же оформить заявку. Мы решили эту задачу с помощью видеоролика, который представлял собой уютный нативный сюжет о том, как можно отапливать загородный дом. В целом, сторителлинг — это понятный, востребованный формат.

В качестве другого примера приведу короткое видео в формате «VK Клипов», в котором озвучивается проблема ухода за кожей и сразу же предлагается решение от клиента. Мы постоянно сталкиваемся с задачей правильной передачи информации целевой аудитории: в одном случае для продвижения необходима максимальная нативность, в другом — честный и открытый совет от популярного блогера.

Мне особенно понравился наш проект с сервисом для поиска туров. Мы разработали серию нативных постов в телеграм-каналах популярных блогеров (не только в сфере тревел) с актуальными предложениями. В этом случае важным аспектом было комплексное предложение: мы не только предоставляли подборку туров, но и предлагали карту со скидками. Каждый раз, когда речь идет о нескольких сообщениях, возникает непростая задача — правильно упаковать предложение так, чтобы оно было привлекательным и информативным для аудитории.

Еще один интересный кейс связан с автомобильным брендом. Мы организовали тест-драйв автомобилей с участием блогеров, которые записали видеоролики о своих впечатлениях. Изначально я хотел, чтобы мы рассказывали техническую информацию про функционал, но фокус-группа выше оценила эмоциональные ролики, акцентирующие внимание на визуальной привлекательности новых моделей. Несмотря на то что это не была нативная реклама, мы получили положительный отклик от целевой аудитории. Вывод: каждому клиенту важен индивидуальный подход.

За время работы «Инсайт Люди» реализовали множество крупных проектов как регионального, так и федерального масштаба. Создание каких проектов в планах на 2025 год?

У нас уже в проработке несколько федеральных комплексных рекламных кампаний. Мы также готовимся к проведению одного из самых масштабных мероприятий федерального уровня. Это будет значимый проект для нас, и мы с нетерпением ждем возможности поделиться деталями с нашей аудиторией.