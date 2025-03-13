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18+
13.03.2025 в 06:50

Инфобизнесмены по итогам прошлого года заработали не более 500 млн рублей

В 2022 году их совокупный заработок составил 4,5 млрд рублей

Доходы российских инфобизнесменов сократились на 4 млрд руб. за три года. Так, по итогам 2024 года их прибыль составила около 300−500 млн руб. против 4,5 млрд в 2022 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию блогеров и агентств.

На ситуации отразились масштабные уголовные дела за уклонение от налогов. Прибыль Александры Митрошиной, которая недавно была задержана за неуплату налогов, сократилась с 650 млн в 2022 году до 150 млн в прошлом году. Елена Блиновская, которую приговорили к пяти годам колонии общего режима, и Валерия Чекалина, которая находится под домашним арестом, вовсе прекратили свою работу.

По словам представителя АБА, на плаву остались лишь те, кто смог диверсифицировать свой бизнес, либо те, у кого есть реальное образование. Покупатели образовательных программ стали гораздо более требовательны к квалификации и репутации спикеров.

Отток аудитории у блогеров, активно продвигающих различные курсы, продолжится. По словам экспертов, на ситуацию продолжит влиять в том числе нерабочий YouTube.

Ранее сообщалось, что российский рынок инфлюенс-маркетинга в 2025 году может вырасти до 55−57 млрд руб. Рост составит 25−30%.

инфоцыган
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