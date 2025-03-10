Рынок инфлюенс-маркетинга в 2025 году вырастет до 57 млрд рублей

Российский рынок инфлюенс-маркетинга в 2025 году может вырасти до 55−57 млрд руб. Рост составит 25−30%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Ассоциации блогеров и агентств (АБА) и платформы для управления интернет-рекламой eLama.

В 2024 году объем рынка инфлюэнс-маркетинга составил 44 млрд руб. Рынок продолжает возвращаться к своему естественному росту на уровне 30%. «В 2023 году рынок восстанавливался после шока, тогда как сегодня он уже находится на завершающей стадии наполненности в своей новой форме», — отметили в АБА. При этом существуют крупные структурные риски, например, блокировка YouTube.

Эксперты также выяснили, что сейчас фактически каждый третий рекламодатель пользуется рекламой у блогеров — рынок близок к планке заполненности. «Всего же доля рекламодателей, использующих инфлюенс-маркетинг, в сравнении с 2023 годом выросла с 23% до 35%, что говорит о стабильно растущем спросе на рекламу у блогеров», — добавили в АБА.

Кроме того, 32% опрошенных рекламодателей планируют начать использовать такой инструмент в 2025 году впервые.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» обогнал YouTube по объему рекламных бюджетов на рынке инфлюенс-маркетинга. Площадки соответственно заняли 40% и 30% рынка по итогам 2024 года.