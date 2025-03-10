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10.03.2025 в 13:52

Блогера Сашу Митрошину отправили под домашний арест

Суд отказался заключать ее под стражу по делу о легализации денежных средств в особо крупном размере

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Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест блогера Александру Митрошину, обвиняемую в легализации денежных средств в особо крупном размере. Судья Василий Глух отказал следствию в заключении Митрошиной под стражу и назначил ей домашний арест до 24 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Следственный комитет заявил о намерении ходатайствовать о мере пресечения Митрошиной, связанной с лишением свободы. Также отмечалось, что продолжается работа по изучению хозяйственно-финансовой документации, а обвиняемая проверяется на причастность к экономическим преступлениям.

По версии следствия, блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 млн руб., переводя деньги на счета индивидуальных предпринимателей. 8 марта Митрошиной было предъявлено обвинение. Она полностью признала вину. По данным правоохранительных органов, часть незаконных доходов блогер направила на покупку нежилой недвижимости в центре Москвы.

Домашний арест Александра Митрошина Саша Митрошина
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