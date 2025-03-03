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03.03.2025 в 14:35

Блиновскую приговорили к пяти годам тюрьмы

Отбывать наказание «королева марафонов» будет в колонии общего режима

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Савеловский суд Москвы приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам тюрьмы. «Королеву марафонов» признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. Блогер будет отбывать наказание в колонии общего режима, пишет РИА Новости.

Суд освободил Блиновсквую от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Блогера оштрафовали на 1 млн руб. и запретили на четыре года заниматься предпринимательской деятельностью.

Напомним, Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ее обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 918 млн руб., а также в неправомерном обороте средств платежей. В ноябре 2024 года Арбитражный суд Москвы признал «королеву марафонов» банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. В том же месяце ФНС ликвидировала ИП Блиновской.

В декабре «королева марафонов» попросила Верховный суд снизить сумму налогов и штрафов. В январе стало известно, что «Сбер» намерен взыскать с Блиновской 7,6 млн руб. долга по кредиту.

Прокурор запрашивал шесть лет колонии для Блиновской. Ее арест был продлен до 2 мая 2025 года.

Суд Елена Блиновская
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