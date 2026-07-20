Наличие индустриальных наград напрямую связано с уровнем дохода специалистов и агентств

С начала года российские работодатели, связанные со сферой маркетинга, рекламы и PR, упомянули более 1 тыс. раз в вакансиях различные награды и премии, которые имеются в их копилках и среди достижений. Компании указали в более чем 1,5 тыс. вакансий, что наличие наград и премий у потенциальных соискателей будет иметь вес при выборе кандидата. Таковы данные исследования, проведенного экосистемой креативных и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury совместно с креативным агентством BALAGAN. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Свыше 170 тыс. соискателей из сферы маркетинга, рекламы и PR упомянули различные премии и награды, полученные в ходе профессиональной деятельности.

Основными мотивами участия агентств в индустриальных премиях являются повышение узнаваемости (76%), привлечение новых клиентов (64%), признание профессионального сообщества (50%), увеличение расценок (20%) и среднего чека (14%).

31,7% агентств тратят на участие в премиях более 500 тыс. руб. в год, 72,2% — 50−300 тыс. руб.

Престижные награды способны заметно поднять гонорар специалистов:

золото или шорт-лист крупнейших фестивалей ассоциируются с прибавкой порядка 30−50% к ставке;

призовые места на ведущих российских премиях — с прибавкой около 15−25% при переходе на новое место;

один проект для крупного известного бренда — в дополнительные 25−40% при смене работы.

Со стороны заказчиков награды чаще выступают как один из сигналов профессионализма, а не как решающий критерий. Крупные бренды нередко включают наличие профессиональных наград в чек-листы требований к подрядчику, а признанным экспертам рынка клиенты готовы платить больше.

Алина Дорохина, гендиректор Silver Mercury: Индустриальная награда — это инвестиция в личный бренд. Она не всегда моментально превращается в прибавку к зарплате, но повышает видимость, доверие и статус на рынке: открывает двери к консультационным проектам, участию в жюри, публичным выступлениям и новым профессиональным возможностям. А уже этот капитал со временем конвертируется в деньги.

Константин Абрамов, сооснователь BALAGAN: Фестивальные награды сами по себе не являются прямым фактором роста заработной платы специалистов. Скорее это инструмент профессионального признания, который подтверждает уровень экспертизы, качество работы и способность создавать сильные решения. Для креативных специалистов награды становятся частью профессионального капитала: помогают укреплять личный бренд, открывают карьерные возможности и могут влиять на условия при переходе в новую компанию. При этом важен не только сам факт наличия награды, но и вклад специалиста в проект. Рынок оценивает не количество статуэток, а роль человека в создании идеи, ее реализацию и влияние на бизнес-результат. Для агентств связь между фестивальными достижениями и стоимостью услуг заметнее. Сильные кейсы, призовые места и позиции в рейтингах становятся подтверждением экспертизы команды, помогают укреплять доверие клиентов и могут влиять на рост стоимости услуг. Иногда эти факторы также являются требованиями крупных игроков. В итоге награды работают как усилитель репутации. Они помогают рынку быстрее оценить уровень специалиста или агентства.

Исследование опирается на несколько источников информации: