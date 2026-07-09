IPA: бренды хотят, чтобы агентства с ними спорили

Маркетологи все чаще ждут от агентств не просто креативных идей, а стратегического партнерства и экспертизы в области искусственного интеллекта. К таким выводам пришла IPA (Institute of Practitioners in Advertising), опросившая 200 клиентов с маркетинговыми бюджетами от £1 млн до £250 млн.

Главным навыком агентств клиенты назвали компетенции в области ИИ — их считают критически важными 90% респондентов. При этом ключевая креативная идея оказалась лишь на 10-м месте рейтинга (73%).

Исследование также выявило разрыв между ожиданиями клиентов и тем, что они получают на практике. Так, 83% хотят видеть у агентств гибкое мышление и ориентацию на рост, однако лишь 48% считают, что это реализуется. Еще 77% ожидают, что агентства будут оспаривать их брифы и привычные подходы, но только 43% говорят, что подрядчики действительно готовы это делать.

Среди других важных качеств агентств респонденты назвали качественное производство (83%), стратегическую экспертизу (80%) и глубокое знание отдельных каналов (79%). При этом две трети клиентов считают, что агентства недооценивают стоимость своих услуг, а 54% предпочли бы модель оплаты, привязанную к бизнес-результатам, а не фиксированным комиссиям.

По итогам исследования IPA рекомендует агентствам активнее демонстрировать свою стратегическую ценность, развивать критическое мышление, влиять на решения на уровне совета директоров и пересматривать модели вознаграждения, делая акцент на достигнутых результатах.

Ранее сообщалось, что половина российских рекламных агентств получает от клиентов запросы на создание готовых рекламных материалов с использованием искусственного интеллекта. При этом 65% агентств отмечают, что заказчики обращаются к ним с просьбой использовать ИИ для подготовки черновиков, прототипов и референсов.