ИИ поможет ускорить мобильный интернет в России

Минцифры планирует расширить использование искусственного интеллекта в телеком-отрасли. Согласно проекту обновленной Стратегии развития связи до 2035 года, ИИ будет применяться для управления мобильными сетями, динамического распределения радиочастот и прогнозирования нагрузки, сообщают «Известия».

Использование нейросетей позволит эффективнее распределять интернет-трафик, автоматически оптимизировать работу базовых станций и предотвращать перегрузки как в перспективных сетях 5G и 6G, так и в действующих LTE. Кроме того, ИИ планируется задействовать для выявления мошеннических звонков, защиты от DDoS-атак и управления энергопотреблением оборудования.

Крупнейшие операторы связи уже внедряют подобные решения. В МТС, Т2, «Билайне» и «МегаФоне» ИИ используют для анализа состояния сети, прогнозирования нагрузки, автоматической настройки оборудования и более быстрого устранения неисправностей. По данным министерства, пилотные проекты уже показали рост пропускной способности сетей на 20−30% и снижение задержек передачи данных почти вдвое.

Эксперты подтверждают, что искусственный интеллект действительно способен заметно повысить эффективность мобильных сетей, однако наиболее существенный прирост скорости пользователи смогут ощутить после массового развертывания сетей пятого поколения, где потенциал ИИ для управления инфраструктурой раскрывается наиболее полно.

Ранее сообщалось, что правительство России планирует закрепить за Минцифры полномочия по регулированию искусственного интеллекта.