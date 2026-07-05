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05.07.2026 в 10:23

Минцифры может стать главным регулятором искусственного интеллекта в России

Ведомству планируют передать полномочия по выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию

Правительство России планирует закрепить за Минцифры полномочия по регулированию искусственного интеллекта. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ предполагается ввести в действие с 1 сентября.

Как сообщили ТАСС в Минцифры, ведомство может получить полномочия по участию в выработке государственной политики и нормативно-правовом регулировании в сфере искусственного интеллекта. Также министерство будет формировать предложения по оценке эффективности ИИ-технологий, координировать их внедрение, развивать международное сотрудничество и отвечать за внедрение ИИ-решений на платформе «Гостех».

В структуре Минцифры появится новый департамент, который займется внедрением готовых решений на базе нейросетей в государственном секторе. При этом действующий департамент развития искусственного интеллекта сосредоточится на вопросах совершенствования самих технологий. Источник издания отметил, что ранее значительная часть работы по развитию ИИ велась в Минэкономразвития.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что полномочия Минцифры будут распространяться примерно на 28 тыс. организаций, занимающихся разработкой программного обеспечения. При этом авторы документа оценивают возможные затраты бизнеса на реализацию нововведений в течение шести лет в диапазоне от 300 млн до 3 млрд руб.

Вместе с тем проект постановления не вводит новых обязательных требований для участников рынка. Документ определяет распределение полномочий между федеральными органами власти и создает основу для дальнейшего развития регулирования технологий искусственного интеллекта в России.

ИИ минцифры
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