Россияне перечислили главные признаки идеального работодателя

Больше 60% опрошенных россиян считают главным показателем стабильности и надежности работодателя доступы к паролям или финансовым метрикам. 50% назвали открытый диалог и учет их идей, 42% — баланс между контролем и самостоятельностью (им важно, чтобы руководство фокусировалось на результате, а не тотальном контроле каждого действия). Таковы данные опроса, проведенного hh.ru. Отчет есть в распоряжении Sostav.

37% респондентов основным признаком стабильности работодателя назвали понятную схему заработка и премий, 35% — понятные и достижимые KPI, которые обсуждаются с руководителем, а не спускаются сверху в ультимативном порядке.

Для работников сферы искусства, развлечений и медиа (53%), а также для юристов (51%) прозрачная формула дохода является главным показателем стабильности работодателя. Маркетологи, пиарщики, ИТ-специалисты и менеджеры среднего звена (45%) спокойны, когда их KPI обсуждены и зафиксированы.

Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru: Сотрудники воспринимают стабильность не как статичную данность, а как процесс. Они сканируют мельчайшие изменения в коммуникациях: исчезли эмодзи в переписке, изменился стиль общения и вместо привычного «Отлично» руководитель стал отвечать просто «Ок», начали требовать отчеты за каждый день или начали фиксировать каждую мелочь письменно. Это сигнал, что меняется культура доверия, и люди начинают подстраховываться, обновляя резюме.

Сотрудники хотят не просто «теплого лампового» офиса, а инструментальной и психологической прозрачности. Им нужны измеримые цели и четкая связь между действиями и доходом. Если эту связь работодатель рвет, например, меняя стиль общения, вводя хаотичные задачи, работник считает это прямым сигналом к потере стабильности — даже если финансовые показатели компании пока формально растут.

В опросе участвовали 2576 российских соискателей.