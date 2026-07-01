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01.07.2026 в 09:45

Havas урегулировала спор с регулятором США по делу о рекламном сговоре

Ранее аналогичные договоренности были достигнуты с WPP, Publicis и Dentsu

Американская Федеральная торговая комиссия (FTC) достигла соглашения с рекламным холдингом Havas Media Group USA, завершив расследование, связанное с практиками «безопасности бренда» в цифровой рекламе. Ранее аналогичные договоренности были заключены с другими игроками рынка — WPP, Publicis Groupe и Dentsu.

В соответствии с позицией FTC, рекламные агентства могли координировать подходы к оценке рекламных площадок и формировать единые стандарты размещения рекламы. Регулятор считает, что такие практики могли ограничивать конкуренцию и влиять на распределение рекламных бюджетов между медиа и цифровыми платформами.

FTC отмечает, что подобные механизмы могли приводить к исключению отдельных ресурсов из рекламных размещений, если их контент не соответствовал согласованным критериям «brand safety», включая политически чувствительные или спорные материалы.

Согласно условиям соглашения, компании обязались прекратить координацию подобных стандартов и не использовать их для ограничения размещения рекламы. Урегулирование с Havas должно быть утверждено федеральным судом США.

Юлия Топольская
Havas
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