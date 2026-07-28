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28.07.2026 в 08:50

Havas получил крупный медиа-аккаунт Skechers

Новый клиент войдет в топ-20 крупнейших для агентства

Havas сообщила о привлечении нового крупного клиента — международного медиа-аккаунта производителя обуви и одежды Skechers. Контракт был получен через совместное предприятие с Horizon Media и войдет в число 20 крупнейших клиентов агентства, сообщает AdNews.

Объем заказов по соглашению составит менее €100 млн, однако точные финансовые параметры Havas раскрывать не стала. В рамках соглашения агентство будет отвечать за медиастратегию и закупки в 31 международном рынке, включая страны Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Центральной и Восточной Европы. В список вошли, в частности, Япония, Филиппины, Германия, Испания, Португалия, страны Скандинавии и 14 рынков Восточной Европы.

Одновременно стало известно, что агентство потеряло медиа-бизнес американского подразделения французской фармацевтической компании Sanofi. По словам гендиректора Havas Янника Боллоре, потеря медиа-части бизнеса в США окажет ограниченное влияние и составит около 1% выручки группы.

Напомним, по итогам первых шести месяцев 2026 года органическая выручка Havas увеличилась на 2,5%. Северная Америка стала одним из наиболее быстрорастущих регионов группы: за первое полугодие органический рост здесь составил 6,9%.

Юлия Топольская
Skechers Havas
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