Hasbro делает ставку на цифровые игры на фоне падения спроса на игрушки

Hasbro пересмотрела годовые прогнозы по выручке и прибыли благодаря росту цифрового игрового бизнеса и успеху франшизы Magic: The Gathering. Компания делает все большую ставку на игровые продукты, поскольку продажи традиционных игрушек остаются нестабильными на фоне изменения потребительских привычек, пишет Reuters.

Во втором квартале выручка подразделений Wizards of the Coast и Digital Gaming выросла на 27% год к году. Продажи в группе потребительских товаров, в которую входят такие бренды, как Monopoly, GI Joe и Nerf, выросли на 5% до $463 млн, при этом рост был обусловлен продажами товаров по мотивам «Звездных войн» и Marvel.

На этом фоне Hasbro повысила прогноз роста годовой выручки до 5−7% против прежних 3−5%. Также компания увеличила ожидаемый диапазон скорректированной прибыли до $1,45−1,5 млрд. По итогам второго квартала выручка составила $1,14 млрд, превысив ожидания аналитиков.

Компания отмечает, что спрос на продукцию для семей с высоким уровнем дохода остается устойчивым, однако потребители с меньшими доходами продолжают сокращать расходы на необязательные покупки. В этих условиях цифровые игры и премиальные игровые франшизы становятся ключевыми источниками роста Hasbro и помогают компенсировать слабость традиционного сегмента игрушек.

Ранеее американская Mattel, производитель кукол Barbie, машинок Hot Wheels и игры Uno сообщил, что годовая прибыль окажется значительно ниже прогнозов аналитиков, а восстановление спроса на игрушки, по его оценке, произойдет не раньше 2027 года.