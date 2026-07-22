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22.07.2026 в 14:40

Госдума разрешила ФНС передавать ведомствам данные о ценах на продукты

Мера направлена на усиление госмониторинга цен на продовольственные товары

Госдума одобрила в третьем чтении закон, который позволит Федеральной налоговой службе (ФНС) передавать ведомствам данные о продавцах и поставщиках продовольствия, их сделках, ценах и финансовых показателях. Запись об этом появилась в думской электронной базе. Документ направлен на усиление государственного мониторинга цен на продовольственные товары.

Закон наделяет правительство полномочиями утверждать перечень ведомств, которые смогут получать такие сведения, а также список продовольственных товаров, в отношении которых будет осуществляться сбор и анализ информации. Передаваемые данные будут включать сведения о ценах, объемах реализации, а также доходах, расходах и прибыли участников рынка.

Согласно документу, ФНС будет предоставлять информацию уполномоченным ведомствам для мониторинга, оценки и комплексного анализа динамики и факторов формирования цен на продовольствие. Состав сведений и порядок их передачи определит налоговая служба по согласованию с Минэкономразвития.

Как отмечали авторы инициативы, доступ к этим данным необходим для отслеживания изменения цен на всех этапах движения продовольственных товаров и выявления причин их резкого роста. Для этого ведомствам будет предоставлен доступ к информации, составляющей налоговую тайну.

Одновременно депутаты приняли сопутствующие поправки в Налоговый кодекс, которые сохраняют режим налоговой тайны в отношении передаваемых сведений. Доступ к ним внутри ведомств получат только уполномоченные должностные лица.

В случае одобрения инициативы Совфедом и подписания президентом закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

Госдума ФНС продовольственные товары мониторинг цен
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