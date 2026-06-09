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09.06.2026 в 18:50

Госдума приняла закон о запрете размещать социальную рекламу у иноагентов

Также ужесточат порядок исключения из реестра иностранных агентов

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, запрещающий размещать социальную рекламу на ресурсах иностранных агентов. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно закону, иноагенты также не смогут выступать рекламодателями социальной рекламы.

Если уполномоченный орган откажет иноагенту в исключении из реестра иностранных агентов, он сможет вновь обратиться с такой просьбой только через год.

Закон также обязывает банки предоставлять данные о финансовых операциях, счетах и вкладах иноагентов по запросу Минюста в течение трех дней в электронном виде.

Ранее стало известно о росте доходов блогеров-иноагентов.

Госдума закон иноагенты
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