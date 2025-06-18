Доходы блогеров-иноагентов выросли втрое

В первом квартале доходы российских блогеров, признанных иноагентами, выросли до 117,4 млн руб. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2024 года (37,8 млн). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации блогеров и агентств.

В ассоциации пояснили, что инфлюенсеры используют обходные схемы: делают рекламу через посредников или используют нативную, которая не считается запрещенной. Бренды, особенно иностранные и независимые, продолжают сотрудничество с блогерами. Аудитория сохраняет лояльность.

Чаще всего они продолжают рекламировать в YouTube и Telegram недвижимость, криптобиржи, медицинские услуги и обучение за границей. Контента у них стало больше, цена на размещение рекламы при этом не сильно возросла, а в некоторых случая даже уменьшилась.

Например, Юрий Дудь (признан в РФ иноагентом) в I квартале заработал 58 млн рублей, а год назад этот показатель составлял 25 млн руб., а Максим Кац (признан в РФ иноагентом) — 21 млн (было 3 млн рублей), Екатерина Шульман (признана в РФ иноагентом) — 17 млн.

Управляющий партнер агентства цифровых коммуникаций Heads'made Ярослав Мешалкин считает, что блогеры-иноагенты стали менее разборчивыми, им пришлось брать на рекламу, в том числе и продукты, и сервисы, которые раньше они отвергали из-за репутационных рисков и законодательных ограничений.

Ранее сообщалось, что чаще всего реклама у блогеров воспринимается россиянами скорее как часть развлекательного контента. Она кажется живой, привычной и «своей».