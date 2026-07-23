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23.07.2026 в 06:30

Иск о зависимости от соцсетей против Meta* отозвали перед началом суда

Ранее претензии во внесудебном порядке урегулировали другие платформы

Компания Meta (*признана экстремистской и запрещена в России) избежала судебного разбирательства по делу о предполагаемой зависимости от социальных сетей. Истец отозвал иск без получения какой-либо денежной компенсации, сообщает TechCrunch.

Речь идет о деле, которое должно было рассматриваться на следующей неделе в суде Лос-Анджелеса. Подросток из Флориды обвинял Meta*, а также TikTok, YouTube и Snap в создании платформ с функциями, способствующими развитию зависимости у пользователей. Согласно материалам дела, он начал пользоваться социальными сетями примерно в восемь лет, а позже у него развились компульсивное растройство, нарушения сна, тревога и депрессия.

Ранее TikTok, YouTube и Snap урегулировали претензии во внесудебном порядке, после чего Meta* оставалась единственным ответчиком. В компании заявили, что отзыв иска подтверждает ее готовность отстаивать свою позицию в суде и защищаться от необоснованных обвинений.

Несмотря на прекращение этого процесса, Meta* продолжает участвовать в других судебных разбирательствах, связанных с влиянием социальных сетей на детей и подростков.

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