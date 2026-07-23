ЕК оштрафовала Google на 890 млн евро за нарушение закона о цифровых рынках

Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала Google на 890 млн евро за несоблюдение требований Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA). Регулятор принял два решения, связанных с предоставлением преимуществ собственным сервисам компании в поисковой выдаче и ограничениями для разработчиков приложений в Google Play. Об этом сообщается на сайте ЕК.

Первый штраф в размере 460 млн евро касается того, что Google, по мнению ЕК, предоставляла собственным сервисам — включая сервисы для покупок, бронирования отелей, транспорта и прочие — более выгодное положение в выдаче своего поисковика по сравнению с аналогичными предложениями сторонних компаний.

Еще 430 млн евро взысканий компания получила за ограничения для разработчиков приложений. Еврокомиссия заявила, что Google мешала им предлагать пользователям альтернативные каналы покупки и информировать клиентов о более выгодных предложениях за пределами Google Play.

В ЕК отметили, что Google должна прекратить выявленные нарушения и обеспечить равное отношение к сторонним сервисам в поисковой выдаче. Кроме того, разработчики приложений должны получить возможность продвигать свои предложения и заключать договоры с пользователями не только через магазин Google Play.

Google обязана выполнить требования регулятора в течение 60 дней. В случае невыполнения решений компании могут назначить дополнительные штрафные выплаты в размере до 5% от ее общего мирового оборота.

Ранее ЕК оштрафовала AliExpress на 550 млн евро за недостаточные меры по борьбе с продажей контрафактных товаров и обязала платформу принять меры.