Госдума приняла закон о штрафах для операторов цифровых платформ

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который вводит административную ответственность для владельцев маркетплейсов, сервисов доставок, агрегаторов объявлений и услуг за неисполнение требований закона о платформенной экономике. Об этом пишет ТАСС.

Изменения планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). За невыполнение обязанности по проверке информации в карточке товара для операторов цифровых платформ предусмотрены следующие штрафы: для должностных лиц — 30−80 тыс. руб., для юрлиц — 50−100 тыс. руб. Такие же штрафы предполагается взимать за ограничение или удаление карточки товара.

За нарушение порядка и условий снижения цены товаров должностных лиц хотят штрафовать на 30−80 тыс. руб., юрлиц — на 100−300 тыс. руб. Если оператор цифровой платформы, который является юрлицом, не выполнил обязанность по рассмотрению жалоб и разрешению споров, штраф составит 100−500 тыс. руб.

За ограничение доступа к личному кабинету селлера, снижение рейтинга и изменение положения карточки товара в выдаче должностных лиц планируют штрафовать на 30−80 тыс. руб., юрлиц — на 100−400 тыс. руб. Аналогичные штрафы предусмотрены еще в двух случаях: если оператор платформы не проверил данные о потенциальных партнерах, владельцах пунктов выдачи заказов или в одностороннем порядке изменил условия договора с ними, а также если оператор платформы нарушил требования к поисковой выдаче.

Также в законе прописана ответственность за нарушение требований к размещению предложений о продаже товаров. Для должностных лиц штраф составит 5−30 тыс. руб., для юрлиц — 30−70 тыс. руб. За повторное нарушение должностных лиц хотят штрафовать на 10−50 тыс. руб., юрлиц — на 70−200 тыс. руб. Самозанятые, индивидуальные предприниматели и иностранцы, которые являются партнерами цифровых платформ, будут нести ответственность как должностные лица.