Google поддержала кодекс о маркировке ИИ-контента

Google присоединился к Кодексу практики Евросоюза по прозрачности контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Документ является частью реализации европейского Закона об ИИ (AI Act) и предусматривает более четкое информирование пользователей о том, что изображения, видео, текст или аудио были созданы или изменены нейросетями.

Для рекламной и медиаиндустрии это означает постепенное распространение стандартов маркировки ИИ-контента. Google намерен использовать отраслевой стандарт C2PA, позволяющий отслеживать происхождение цифрового контента, а также собственную технологию SynthID, которая незаметно встраивает цифровые водяные знаки в изображения, видео, текст и аудио. Компания также развивает единые стандарты совместно с Apple, OpenAI, NVIDIA, ElevenLabs и другими участниками рынка.

При этом Google предупредил европейских регуляторов, что слишком жесткие требования могут создать проблемы как для разработчиков, так и для пользователей. По мнению компании, большое количество обязательных уведомлений и маркировок рискует сделать цифровой контент менее понятным, а сложное регулирование — снизить конкурентоспособность европейских ИИ-продуктов.

Напомним, ранее Ассоциация розничной торговли EuroCommerce, которая включает Amazon, H&M, Ikea, Inditex и других крупных ретейлеров, обратилась к властям ЕС с призывом вывести рекламу, созданную с помощью ИИ, из-под новых требований прозрачности в рамках Закона об ИИ.