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22.06.2026 в 09:20

Европейские ретейлеры просят исключить ИИ-рекламу из новых правил маркировки

EuroCommerce считает, что обязательная маркировка коммерческого контента, созданного ИИ, перегрузит потребителей

Ассоциация розничной торговли EuroCommerce, которая включает Amazon, H&M, Ikea, Inditex и других крупных ретейлеров, обратилась к властям ЕС с призывом вывести рекламу, созданную с помощью ИИ, из-под новых требований прозрачности в рамках Закона об ИИ.

Правила, которые начнут действовать со 2 августа, требуют указывать применение ИИ при создании или изменении изображений, видео и аудио, относимых к дипфейкам.

В письме организация утверждает, что многие маркетинговые материалы с элементами ИИ не вводят в заблуждение и служат исключительно презентационным целям. В документе приводятся примеры, где маркировка покажется лишней и создаст административную нагрузку, в частности, в случаях с генерацией интерьера для демонстрации мебели или улучшения фото товаров.

Крупные компании из числа участников EuroCommerce активно используют генеративный ИИ для оптимизации производства контента и сокращения расходов. Они опасаются, что массовая маркировка повседневного контента снизит эффективность предупреждений и затруднит коммуникацию с потребителями.

Европейская позиция основана на риске смешения реального и синтетического контента. Регуляторы настаивают на маркировке, чтобы потребители знали, когда имеют дело с материалами, созданными ИИ, особенно в случаях потенциального обмана.

Европейская комиссия пока не ответила на запрос представителей розничной торговли.

Юлия Топольская
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