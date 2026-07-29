Google ужесточил правила для отзывов в поиске

Google ужесточил правила работы с отзывами в поисковой выдаче. Компания запретила использовать в структурированных данных фальшивые отзывы и комментарии, которые были написаны за вознаграждение, но без раскрытия этого факта пользователям.

Изменения затронули структурированные данные Review и AggregateRating — разметку, благодаря которой в поиске Google рядом с товарами и услугами могут отображаться рейтинг, количество отзывов и звездная оценка. Если сайт нарушает новые требования, Google может отключить показ расширенных результатов для таких страниц.

Новые правила несут дополнительные риски для компаний, которые используют стимулирование отзывов. Популярная механика «оставьте отзыв и получите скидку», подарок или бонус сама по себе не запрещена, однако теперь бизнес должен прямо указывать, что пользователь получил вознаграждение за обратную связь.

Под ограничения также попадают отзывы, которые не основаны на реальном опыте покупки или использования товара. Google отдельно уточняет, что нельзя размещать в разметке оценки, созданные без участия настоящих клиентов, даже если такие комментарии формально выглядят как пользовательский контент.

Потеря звезд в поисковой выдаче может повлиять на конверсию интернет-магазинов: визуальный рейтинг рядом с результатом помогает выделиться среди конкурентов и повысить вероятность перехода на страницу товара. При этом санкции Google не означают удаление страницы из поиска — речь идет именно об отключении расширенного отображения отзывов.

Ранее Google присоединился к Кодексу практики Евросоюза по прозрачности контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Документ предусматривает более четкое информирование пользователей о том, что изображения, видео, текст или аудио были созданы или изменены нейросетями.