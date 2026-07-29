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29.07.2026 в 14:10

Глава Omnicom: рынок пока не оценил стоимость использования ИИ

Точно измерить вклад технологий пока невозможно

Генеральный директор Omnicom Джон Рен заявил, что рекламный рынок еще не определил реальную стоимость внедрения искусственного интеллекта в маркетинговые процессы. Об этом он рассказал во время конференц-звонка по итогам второго квартала, отвечая на вопрос о том, как экономия от использования ИИ влияет на бюджеты клиентов, сообщает Digiday.

По словам Рена, компании пока сложно точно оценить эффект от технологий, а связанные с ними расходы будут все больше учитываться в коммерческих моделях.

«Рынок еще не оценил стоимость этого ИИ», — отметил глава Omnicom.

В компании считают, что преимущества ИИ проявляются в двух направлениях: повышении эффективности рабочих процессов и улучшении результатов кампаний за счет работы с данными и технологиями. При этом точно измерить вклад искусственного интеллекта в бизнес-результаты пока остается сложно.

Рен отметил, что часть полученной экономии Omnicom передает клиентам, а часть компании реинвестируют в развитие маркетинговых решений. Однако рекламный холдинг пока находится на раннем этапе формирования подходов к оценке стоимости ИИ.

По данным отчета Comviva Global CMO Survey Report 2026, только 12% компаний могут связать внедрение ИИ с ростом выручки. Бизнес вкладывается в технологии без четкого понимания результата.

Юлия Топольская
Omnicom
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