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25.06.2026 в 06:10

ГК «Мать и дитя» купила «Ильинскую больницу»

Сумма сделки составила 8,5 млрд рублей

ГК «Мать и дитя» приобрела «Ильинскую больницу» — один из крупнейших частных многопрофильных госпиталей Подмосковья. Сумма сделки составила 8,5 млрд руб. с учетом долговых обязательств, пишет «Коммерсант».

Покупка стала очередным шагом в стратегии расширения бизнеса и укрепления позиций компании на рынке частной медицины. В рамках сделки под контроль МКПАО «МД Медикал груп» перешли 100% акций АО «Ильинская больница» и ООО «Клиник менеджмент групп».

«Ильинская больница» считается одним из наиболее современных частных медицинских комплексов страны. Госпиталь располагает развитой инфраструктурой, крупным коечным фондом и высококвалифицированным персоналом. По итогам 2025 года совокупная выручка приобретенных структур превысила 4 млрд руб., а чистая прибыль составила почти 880 млн руб.

Эксперты связывают сделку с трансформацией бизнес-модели «Мать и дитя». Изначально группа специализировалась на перинатальной медицине и сопровождении родов, однако на фоне продолжающегося снижения рождаемости в России компания активно развивает многопрофильное направление.

В мае «Мать и дитя» купила клиники «Эксперт», что позволило компании выйти в новые регионы.

ГК «Мать и дитя»
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