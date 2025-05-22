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22.05.2025 в 15:20

Сеть «Мать и дитя» купила клиники «Эксперт»

Это позволит компании выйти в новые регионы

Группа компаний MD Medical, управляющая сетью клиник «Мать и дитя», покупает 100% в капитале ООО «МЦ Эксперт», владеющего сетью клиник ГК «Эксперт». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сообщение компаний.

Сумма сделки составит 8,5 млрд руб. В нее войдут три госпиталя и 18 клиник в 13 городах, а также восемь клиник формата диагностических центров.

В MD Medical указали, что приобретение мощностей «Эксперта» позволит ГК «Мать и дитя» выйти на медицинский рынок четырех новых российских регионов.

В прошлом году спрос на услуги частных клиник в России вырос на 20% год к году, а размер среднего чека — на 18%, до 4,7 тыс. руб. Чаще всего в частные центры обращаются для проведения анализов и диагностики.

мать и дитя
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