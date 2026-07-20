Германия стала крупнейшим поставщиком шоколада в Россию в первом квартале

Германия заняла первое место среди поставщиков шоколада в Россию по итогам первого квартала 2026 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные таможенной статистики различных стран.

Согласно подсчетам агентства, в январе-марте Россия ввезла из-за рубежа шоколадную продукцию на сумму более $130 млн. Наибольший объем поставок пришелся на Германию — $50,9 млн.

Второе место в рейтинге заняла Бельгия, которая экспортировала в Россию шоколад на $15,9 млн. Третьей стала Италия с объемом поставок на $14,5 млн.

Финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин отметил, что Германия и Бельгия не являются производителями какао-бобов, однако смогли создать крупные центры их переработки. По его словам, страны закупают сырье, перерабатывают его и выпускают готовую шоколадную продукцию, в том числе известные международные бренды.

«Германия смогла построить шоколадные «бренды-мастодонты», которые известны во всем мире», — отметил эксперт. Бельгия, в свою очередь, традиционно делает ставку на качество продукции: по словам Родина, настоящий шоколад должен содержать не менее 35% чистого какао.

В число крупнейших поставщиков шоколада в Россию также вошли Турция с объемом экспорта на $14,1 млн, Польша — $13,5 млн и Китай — $6,4 млн. Практически одинаковые объемы поставок пришлись на Армению ($4,7 млн) и Литву ($4,4 млн).

Замкнули десятку крупнейших поставщиков Испания и Сербия — Россия импортировала из этих стран шоколад на $3,5 млн и $1,7 млн соответственно.

Напомним, с 1 июля 2026 года в России стала обязательной маркировка шоколадных изделий, шоколадных плиток, карамели, драже и жевательной резинки.