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24.06.2026 в 14:00

Госдума приняла закон о сохранении порога доходов МСП для уплаты НДС

Изменения планируется внести в Налоговый кодекс

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий сохранение порога выручки в 20 млн руб. для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на упрощенной системе налогообложения (УСН), после превышения которого наступает обязанность по уплате налога на добавленную стоимость (НДС). Документ размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Изменения хотят внести в статью 145 ч. 2 Налогового кодекса РФ. Согласно законопроекту, до 2029 года порог доходов для компаний и индивидуальных предпринимателей на «упрощенке» оставят на уровне 20 млн руб. С 2030 года лимит понизят до 15 млн руб., с 2031 года — до 10 млн руб.

На прошедшем в начале июня Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин поручил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Чуть позже председатель правительства Михаил Мишустин поручил кабинету министров и Госдуме зафиксировать порог выручки бизнеса для уплаты НДС на уровне 20 млн руб.

Законопроект о неснижении порога НДС для МСП был внесен в Госдуму 9 июня и принят в первом чтении накануне.

Госдума законопроект НДС
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