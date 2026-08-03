Поставщика питания для домашних животных «Иванко» могут признать банкротом

Компанию «Иванко», занимающуюся оптовой торговлей кормами для домашних животных, могут признать банкротом. В конце июля инспекция ФНС по Башкирии направила в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявление о признании ООО «Иванко» несостоятельным. Об этом пишет «Коммерсантъ».

ООО «Иванко» принадлежат несколько брендов товаров для животных (кошачий наполнитель «Хвостун», корм Hop Life, косметика для животных Le artis). Компания также поставляет в Россию зарубежные бренды кормов — 1st Choice, Pronature, Pronature Holistic, Schesir, Canagan, Piccolo и Stuzzy.

92,8% в ООО «Иванко» принадлежат основателю сети зоомагазинов «Ле'муррр» Алексею Иващенкову. Выручка «Иванко» в 2024 году составляла 502 млн руб., в 2025-м — 24,3 млн руб. Чистый убыток компании в прошлом году достиг 28,7 млн руб.

В 2025 году сообщалось о планах «Альфа-Банка» обратиться в арбитражный суд с заявлениями о банкротстве Иващенкова и ООО «Иванко». Причина заключалась в том, что «Иванко» систематически нарушает условия кредитного договора, а Иващенков — участник соглашения. В результате банку удалось добиться личного банкротства предпринимателя.

По словам юристов, доля, принадлежащая Иващенкову в «Иванко», может войти в конкурсную массу. Тогда компания может принудительно сменить владельца.