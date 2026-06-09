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09.06.2026 в 13:25

В Госдуму внесли законопроект о неснижении порога НДС для МСП

Инициатива предусматривает отказ от дальнейшего снижения порога выручки при уплате НДС бизнесом на УСН

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий сохранение действующего порога выручки для малого и среднего бизнеса при уплате налога на добавленную стоимость (НДС) по упрощенной системе налогообложения (УСН). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу партии «Единая Россия». В электронной думской базе изменения пока не отражены.

Авторами инициативы выступили секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров и другие депутаты. Законопроект подготовлен по итогам мониторинга влияния налоговых изменений на предпринимательскую деятельность.

По словам Андрея Макарова, при принятии решений по НДС учитывалась позиция бизнес-сообщества, в том числе организации «Опора России». Он отметил, что мониторинг показал необходимость дальнейшей поддержки малого бизнеса и сохранения для него стабильных условий работы.

В партии подчеркнули, что вопрос неоднократно поднимался представителями малого и среднего предпринимательства. Предложения о сохранении действующего порога выручки вошли в новую Народную программу «Единой России» и обсуждались в ходе встреч с предпринимателями в регионах.

Дополнительным аргументом в пользу инициативы стала поддержка со стороны президента Владимира Путина, высказанная на Петербургском международном экономическом форуме.

8 июня председатель правительства Михаил Мишустин поручил кабинету министров и Госдуме зафиксировать порог выручки бизнеса для уплаты НДС на уровне 20 млн руб.

Госдума НДС МСП
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