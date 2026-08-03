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03.08.2026 в 11:20

Meta*, TikTok, Snap и Google обвинили в смерти подростков

Контент, размещаемый на платформах, мог усугубить психологические проблемы

В США против Meta (*признана экстремистской и запрещена в России), TikTok, Snap и Google подан очередной коллективный иск. Он касается возмещения ущерба в связи со смертью четырех несовершеннолетних. Иск подготовил Центр защиты прав жертв социальных сетей (Social Media Victims Law Center, SMVLC) от имени семей погибших, сообщает Engadged.

Иск касается четырех случаев смерти, произошедших в период с июля 2024 по сентябрь 2025 года в американских штатах. Основанием для обращения стали внутренние документы компаний, ставшие доступными в ходе других судебных разбирательств.

Истцы утверждают, что платформы сознательно разрабатывали сервисы таким образом, чтобы удерживать внимание пользователей, в том числе подростков. В иске говорится, что компании якобы игнорировали результаты собственных исследований о возможном вреде таких механизмов, а алгоритмы рекомендовали контент, который мог усиливать психологические проблемы у несовершеннолетних.

Речь идет, в частности, о материалах, связанных с внешностью, диетами, фильтрами для изменения лица и сравнением себя с другими пользователями. Авторы иска считают, что подобный контент способен способствовать развитию депрессии, самоповреждающего поведения и суицидальных мыслей.

Google уже прокомментировала ситуацию. Представитель компании заявил, что безопасность несовершеннолетних остается одним из приоритетов, а сервисы разрабатываются совместно с экспертами в области психического здоровья и детской безопасности. Компания также выразила соболезнования семьям погибших и сообщила, что изучает исковые требования.

Это не первое подобное разбирательство в отношении крупных IT-компаний. В США уже рассматриваются сотни исков, в которых соцсети обвиняются в использовании элементов интерфейса и алгоритмов, способных формировать зависимость от социальных сетей у детей и подростков.

Юлия Топольская
Google Snap TikTok
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