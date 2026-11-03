Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ПИК
DDB Navigator inside
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
03.11.2026 в 14:40

Франчайзи Rostic’s запустит производство готовой еды в Москве

Компания, управляющая более 70 ресторанами сети, может вложить в производство до 350 млн рублей

Крупный франчайзи Rostic’s — «Сити ресторантс» — запускает производство готовой еды в Москве. Компания ищет технолога и специалиста по качеству, а также руководителя отдела закупок. Проект начинается «с нуля», говорится в вакансиях, на которые обратил внимание Shopper’s.

Производство разместится в Мытищинском проезде, д. 6. В июне по этому адресу зарегистрировали ООО «Мануфактура вкуса», специализирующееся на выпуске готовых продуктов и блюд. Единственный владелец компании — «Сити ресторантс». На него также зарегистрирован сайт tastefactory.ru, который пока не работает.

В обязанности будущего специалиста по качеству войдет работа с рекламациями розничных сетей, включая X5. Сам Rostic’s уже поставляет готовые блюда в «Магнит» и «Пятерочку». По мнению независимого эксперта по ретейлу Михаила Лачугина, новое производство может быть необходимо для масштабирования этих поставок.

Кроме ретейла, «Сити ресторантс» может выпускать готовую еду и полуфабрикаты для ресторанов и кафе, в том числе под их собственными торговыми марками. Также не исключен запуск собственного бренда франчайзи, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

По оценке Бурмистрова, создание производства площадью около 2,5 тыс. кв. м может обойтись в 300−350 млн руб. без учета НДС и приобретения недвижимости. В сумму входят затраты на оборудование, инженерные системы и адаптацию помещений.

В 2025 году выручка «Сити ресторантс» выросла на 13%, до 8,5 млрд руб., а чистая прибыль сократилась на 85%, до 50 млн руб.

Москва Rostic’s готовая еда
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.