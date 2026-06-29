Rostic’s начал поставлять свою продукцию в «Магнит»

Сеть ресторанов быстрого питания Rostic’s начала поставлять готовую продукцию в магазины «Магнит». Проект стартовал в тестовом формате: по его итогам ретейлер оценит спрос и примет решение о возможном масштабировании сотрудничества. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Выход ресторанных сетей в продуктовый ретейл становится заметной тенденцией на рынке. Продукция Rostic’s уже представлена в супермаркетах «Перекресток», а в конце 2025 года продажи замороженных блюд через продуктовые магазины запустила сеть Burger King.

Эксперты связывают развитие таких партнерств с устойчивым ростом сегмента готовой еды. По данным NTech, в 2025 году продажи категории увеличились на 12% в натуральном выражении и на 27% в денежном. Аналитики Infoline прогнозируют рост оборота рынка по итогам текущего года почти на 18%, до 1,32 трлн рублей.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что для продуктовых сетей сотрудничество с ресторанами позволяет расширять ассортимент без дополнительных инвестиций в собственное производство. Такой подход особенно востребован на фоне дефицита производственных мощностей и поставщиков в сегменте готовой еды.

Для операторов быстрого питания развитие продаж через ретейл становится способом компенсировать снижение трафика и рост операционных расходов. Вместе с тем участники рынка отмечают, что работа с торговыми сетями требует адаптации продукции к более длительным срокам хранения, иной себестоимости и требованиям розницы, что может повлиять на экономику ресторанного бизнеса.