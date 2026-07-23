ЕС одобрил сделку Paramount и Warner Bros.

Европейская комиссия одобрила сделку по приобретению Paramount Skydance Corp медиакомпании Warner Bros. Discovery стоимостью $110 млрд. Разрешение было выдано после того, как стороны согласились изменить условия дистрибуции фильмов в Европе, пишет Reuters.

В рамках обязательств Paramount Skydance прекратит деятельность совместного предприятия United International Pictures с Universal Pictures в Европе в течение 13 месяцев после закрытия сделки. Кроме того, компания обязалась не заключать новых соглашений о совместной кинодистрибуции с Universal на европейском рынке в течение десяти лет, а также не передавать прокат фильмов Warner Bros. своему собственному европейскому дистрибьютору.

В Еврокомиссии заявили, что предложенные меры полностью устраняют выявленные антимонопольные риски и исключают совместное распространение фильмов объединенной компании с продукцией Universal и Disney.

Несмотря на одобрение в Евросоюзе, сделка продолжает сталкиваться с серьезными препятствиями в США. На прошлой неделе федеральный суд временно приостановил ее реализацию. Иск против сделки подала коалиция штатов, опасаясь, что объединение компаний может существенно ограничить конкуренцию на медиарынке. Дополнительное давление на сделку оказывает иск Американской гильдии сценаристов, которая считает, что объединение негативно скажется на занятости авторов и состоянии индустрии развлечений.