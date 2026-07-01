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18+
01.07.2026 в 17:35

Эксперт оценил дефицит кадров в IT-сфере в России в 1 млн человек

За год показатель вырос на 300 тысяч человек

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В 2025 году дефицит кадров в сфере информационных технологий в России составил 1 млн человек. В 2024 году показатель был равен 700 тыс. человек. Об этом сообщил заведующий кафедрой цифрового телерадиовещания и информационной безопасности ИПК МТУСИ Дмитрий Фролов. Его слова приводит ТАСС.

В России наблюдается нехватка специалистов в сфере информационной безопасности с необходимой прикладной квалификацией. Причины: несовершенство образовательных программ и отсутствие эффективных связей с работодателем.

В 2030 году технологические и экономические изменения затронут 22% рабочих мест в России. Будет создано 170 млн новых ролей, исчезнут 92 млн ролей. Прирост составит 78 млн рабочих мест.

Ранее сообщалось, что компании все чаще отказываются от найма новых сотрудников взамен ушедших. Работодатели предпочитают перераспределять обязанности внутри команды или автоматизировать часть задач, снижая потребность в замещении кадров.

IT дефицит кадров
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