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02.12.2024 в 06:10

«Эконива» вышла на рынок готовой еды

Сегмент в последние годы активно растет

Группа «Эконива» запустила пилотный проект по продаже готовой и замороженной еды. Она изготавливается с использованием молочной продукции собственного производства. Пока продажи носят тестовый характер, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

В ассортимент вошли сырники, блины с творогом и сыром, творожная запеканка и омлет. Производством продукции занимается партнер группы. Пока компания изучает обратную связь от покупателей, чтобы в дальнейшем сформировать планы производства и скорректировать ассортимент.

Решение выйти на новый рынок представитель «Эконивы» объясняет ростом потребления в стране готовых блюд. Сейчас продукция представлена в собственной сети в Москве и Воронеже, но проект планируют масштабировать на другие регионы.

Эксперты называют запуск нового направления — возможностью расширить представленность бренда «за пределами молочной полки». Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает инвестиции в производство продукции на мощностях партнера в сумму 30−50 млн руб. «в зависимости от договоренностей».

Ранее сообщалось, что на фоне растущего спроса в регионах наблюдается дефицит производственных площадок для выпуска готовой еды. Рынок такой продукции в последние годы активно растет.

ЭкоНива готовая еда
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