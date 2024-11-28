В России образовался дефицит предприятий для выпуска готовой еды

Крупные продуктовые ритейлеры столкнулись с дефицитом площадок для выпуска готовой еды. При этом спрос на такую продукцию в России последние годы активно растет, сообщают «Ведомости» со ссылкой на управляющего директора блока «Х5 еда» (структура X5 Group) Ольгу Фельдт.

По ее словам, в 26 субъектах «либо действует по одному предприятию, либо их нет вовсе». 62% производств готовой еды по объему выручки сосредоточены в Москве и Московской области.

«Сложившаяся ситуация сильно ограничивает сети в возможности выбора поставщиков и ведении диалога о качестве продукции или поставляемых объемах», — отмечет топ-менеджер.

Представитель «Вкусвилла» подтвердила, что нехватка производителей ощущается в Уральском, Южном и Северо-Кавказском округах. На дефицит предприятий в регионах также указали в пресс-службе «Яндекс лавки».

Спрос на готовую еду в России активно растет. По прогнозу «Infoline-аналитики», ритейлеры увеличат продажи готовой еды в 2024 году на 33% к прошлому году до 990 млрд руб. Если бы не дефицит производственных мощностей, то рынок мог бы составить в этом году 1,05 трлн руб.

Согласно данным «Ромир», больше трети опрошенных россиян (39%) приобретают на завтрак готовую еду не реже одного раза в неделю, 5% из них делают это ежедневно. Чаще всего готовые завтраки покупают в «Пятерочке».