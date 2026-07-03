Effie Index 2025: названы самые эффективные маркетологи и агентства мира

Effie Worldwide опубликовала Effie Index 2025 — глобальный рейтинг эффективности маркетинга, который оценивает бренды, агентства и холдинги не по креативу или бюджету, а по доказанным бизнес-результатам рекламных кампаний.

Индекс формируется на основе победителей и финалистов премии Effie Awards и отражает, какие компании и команды добились наибольшего эффекта в маркетинге по всему миру.

Ключевые победители рейтинга

В категории маркетологов (брендов и компаний) лидером стала Unilever, которая уже несколько лет стабильно входит в число самых эффективных игроков благодаря масштабным глобальным кампаниям в сегменте FMCG и системному подходу к маркетингу на разных рынках.

На втором месте — McDonald's, который удерживает статус одного из самых эффективных брендов мира уже пятый год подряд. Компания сочетает единую глобальную стратегию с глубокой локальной адаптацией под разные рынки.

В пятерку лучших вошли PepsiCo, активно работающая с молодежной аудиторией через спорт и поп-культуру, и Nestlé, сохраняющая стабильные позиции благодаря долгосрочному бренд-билдингу.

Самые эффективные бренды

В отдельном рейтинге брендов McDonald's вновь занял первое место, подтвердив устойчивость своей маркетинговой модели. Вторую позицию получил Burger King, усиливший позиции за счёт провокационного и креативного digital-маркетинга. В топ также вошли Dove и IKEA, которые сохраняют сильные позиции благодаря эмоциональному подходу.

Агентства и холдинги

Среди рекламных холдингов лидером третий год подряд остается Omnicom Group, за которой следуют WPP, Publicis Groupe и Havas.

В рейтинге агентских сетей первое место занимает Leo, а среди отдельных агентств лидирует AlmapBBDO (Бразилия), удерживающая позицию самого эффективного агентства мира третий год подряд.