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22.07.2026 в 12:45

Доходы российских операторов от услуг связи достигли 1,6 трлн рублей

Мобильным интернетом пользуются 171,8 млн абонентов

Доходы российских операторов от услуг мобильной и фиксированной связи по итогам 2025 года составили 1,6 трлн рублей. Основными пользователями мобильной связи остаются граждане, тогда как бизнес формирует ключевой спрос на фиксированный интернет, телефонию и сервисы межмашинного взаимодействия (M2M). Такие данные содержатся в исследованиях Высшей школы экономики о развитии телеком-отрасли, их приводит пресс-служба Минцифры.

В сегменте мобильной связи на конец 2025 года насчитывалось 171,8 млн абонентов, подключенных к мобильному интернету. Доля физических лиц составила 92,7% от общего числа пользователей, они же обеспечили 93,6% мобильного трафика. В среднем один абонент за год использовал 288 ГБ данных.

Общее число активных SIM-карт в сетях крупных и средних операторов достигло 272,6 млн. Из них 41 млн используются для M2M-устройств — от банковских терминалов до промышленных датчиков и систем мониторинга.

Фиксированный интернет в России в 2025 году использовали 38 млн абонентов. Большинство подключений приходится на частных пользователей — 94,3%, однако корпоративный сектор значительно превышает их по объему потребляемого трафика. В среднем на одного бизнес-абонента пришлось 23 221 ГБ данных за год — в 6,4 раза больше, чем на частного пользователя.

Отдельное направление развития отрасли — сервисы Интернета вещей. В 2025 году крупные и средние операторы получили от M2M-услуг 19,6 млрд рублей, что составляет 1,8% их доходов от мобильной связи. Хотя сегмент занимает небольшую долю рынка, он остается важным инструментом цифровизации бизнеса.

По данным ВШЭ, дальнейшее развитие телеком-отрасли будет зависеть от разных потребностей пользователей. Для частных клиентов ключевыми факторами остаются мобильность и скорость доступа, а для бизнеса — надежность каналов связи, стабильность работы инфраструктуры и большие объемы передачи данных.

Операторы Связь минцифры
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