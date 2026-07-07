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18+
07.07.2026 в 08:55

Comcast намерена конкурировать с Netflix на рынке стримингов

Для этого Sky покупает ITV за $2,1 млрд

Компания Sky, принадлежащая американской Comcast, договорилась о покупке британского телеканала и стримингового сервиса ITV за 1,6 млрд фунтов стерлингов ($2,1 млрд). Сделка станет одной из крупнейших перестроек британского медиарынка и создаст нового игрока, способного противостоять крупнейшим мировым стриминговым сервисам, сообщает Reuters.

После объединения Sky и ITV будут контролировать около 70% рынка телевизионной рекламы в Великобритании и получат доступ к аудитории более 20 млн домохозяйств. Компании рассчитывают объединить ресурсы для производства контента, развития цифровых сервисов и привлечения зрителей, которые все чаще переходят от традиционного телевидения к онлайн-платформам.

ITV сохранит статус общественного вещателя и продолжит выпускать собственные программы, а ее производственное подразделение ITV Studios останется отдельной структурой.

Окончательное завершение сделки зависит от одобрения британских регуляторов. Власти должны оценить возможные последствия объединения для конкуренции, рекламного рынка и независимости новостного вещания.

О том, что ITV ведет переговоры о продаже своего подразделения Media & Entertainment телекомпании Sky, которая принадлежит американскому оператору Comcast Corp., стало известно еще в конце прошлого года.

Юлия Топольская
Comcast Netflix
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