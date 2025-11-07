ITV ведет переговоры о продаже медийного подразделения телекомпании Sky

Британская вещательная компания ITV ведет переговоры о продаже своего подразделения Media & Entertainment телекомпании Sky, которая принадлежит американскому оператору Comcast Corp. Сумма потенциальной сделки может составить 1,6 млрд фунтов стерлингов (2,15 млрд долларов).

Подразделение Media & Entertainment включает эфирные телеканалы ITV и стриминговую платформу ITVX, доходы которых в значительной степени зависят от рекламы. Снижение активности рекламодателей на британском рынке приведет к сокращению рекламных доходов ITV на 9% в четвертом квартале 2025 года, прогнозируют в медиахолдинге.

За первое полугодие текущего года выручка Media & Entertainment составила 955 млн фунтов, скорректированная EBITDA — 35 млн фунтов, следует из июльской отчетности ITV.

Продажа подразделения позволит ITV сосредоточиться на производстве контента для различных платформ, включая BBC, Netflix и Apple TV. После сделки Comcast сможет укрепить свои позиции в стриминговом сегменте и эффективнее конкурировать с Netflix, Amazon и Disney.