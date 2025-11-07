Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside
Markswebb
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
07.11.2025 в 16:45

ITV ведет переговоры о продаже медийного подразделения телекомпании Sky

Сумма потенциальной сделки может составить 2,15 млрд долларов

Британская вещательная компания ITV ведет переговоры о продаже своего подразделения Media & Entertainment телекомпании Sky, которая принадлежит американскому оператору Comcast Corp. Сумма потенциальной сделки может составить 1,6 млрд фунтов стерлингов (2,15 млрд долларов).

Подразделение Media & Entertainment включает эфирные телеканалы ITV и стриминговую платформу ITVX, доходы которых в значительной степени зависят от рекламы. Снижение активности рекламодателей на британском рынке приведет к сокращению рекламных доходов ITV на 9% в четвертом квартале 2025 года, прогнозируют в медиахолдинге.

За первое полугодие текущего года выручка Media & Entertainment составила 955 млн фунтов, скорректированная EBITDA — 35 млн фунтов, следует из июльской отчетности ITV.

Продажа подразделения позволит ITV сосредоточиться на производстве контента для различных платформ, включая BBC, Netflix и Apple TV. После сделки Comcast сможет укрепить свои позиции в стриминговом сегменте и эффективнее конкурировать с Netflix, Amazon и Disney.

Sky Сделка ITV
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.