Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Независимое брендинговое агентство Ohmybrand
канал Dомашний
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
21.07.2026 в 13:20

Для креативных индустрий введут 27 новых кодов ОКВЭД

Обновленная классификация позволит точнее оценивать вклад отдельных сегментов в экономику

Для креативных индустрий планируют ввести 27 новых кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Изменения позволят отдельно учитывать различные сегменты отрасли, оценивать их вклад в экономику и точнее определять инструменты поддержки. Об этом сообщается на сайте Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Собственные коды получат такие направления, как разработка видеоигр, стриминговые сервисы, цифровая дистрибуция музыки, промышленный, графический и интерьерный дизайн, дизайн одежды, а также отдельные виды исполнительских искусств.

Сейчас более 50 направлений, которые международные классификаторы относят к креативным индустриям, не выделены в российском ОКВЭД. Это затрудняет оценку объемов отдельных рынков, анализ регионального развития и прогнозирование потребности отраслей в специалистах.

Новая система позволит бизнесу сопоставлять собственные показатели с отраслевой динамикой, а регионам — учитывать специализацию территорий при разработке стратегий развития. Государство сможет точнее формировать образовательные программы, финансовые меры поддержки и другие инструменты для разных сегментов креативной экономики.

Региональный стандарт развития креативных индустрий сейчас внедряется в 74 субъектах России, в 32 регионах уже разработаны собственные стратегии. К 2030 году власти планируют увеличить долю креативной экономики в ВВП страны до 6%.

креативные индустрии
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.