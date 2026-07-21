Для креативных индустрий введут 27 новых кодов ОКВЭД

Для креативных индустрий планируют ввести 27 новых кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Изменения позволят отдельно учитывать различные сегменты отрасли, оценивать их вклад в экономику и точнее определять инструменты поддержки. Об этом сообщается на сайте Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Собственные коды получат такие направления, как разработка видеоигр, стриминговые сервисы, цифровая дистрибуция музыки, промышленный, графический и интерьерный дизайн, дизайн одежды, а также отдельные виды исполнительских искусств.

Сейчас более 50 направлений, которые международные классификаторы относят к креативным индустриям, не выделены в российском ОКВЭД. Это затрудняет оценку объемов отдельных рынков, анализ регионального развития и прогнозирование потребности отраслей в специалистах.

Новая система позволит бизнесу сопоставлять собственные показатели с отраслевой динамикой, а регионам — учитывать специализацию территорий при разработке стратегий развития. Государство сможет точнее формировать образовательные программы, финансовые меры поддержки и другие инструменты для разных сегментов креативной экономики.

Региональный стандарт развития креативных индустрий сейчас внедряется в 74 субъектах России, в 32 регионах уже разработаны собственные стратегии. К 2030 году власти планируют увеличить долю креативной экономики в ВВП страны до 6%.